Sessant'anni a servizio dello sport. E dei ragazzi desiderosi di praticarlo nel segno della socialità e della voglia di crescere attraverso il calcio. La Virtus Cornaredo festeggia la significativa ricorrenza organizzando il torneo "Primavera Biancorossa 2024" che, cominciato il primo maggio, proseguirà fino a giugno. Nata nel 1964 e con il quartier generale all'oratorio di piazza don Carlo Aresi, la Virtus Cornaredo ha militato nel campionato di Seconda Categoria ma è retrocessa in Terza nel girone Q alla fine del campionato appena concluso e punta a una pronta risalita.

