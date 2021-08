"Piazza, obiettivo riqualificarla"

Per ora si è trattato di una risistemazione. L'intento della giunta del sindaco Massimo Cozzi, in caso di rielezione alla guida di Nerviano, è però di riqualificarla da cima a fondo.

Per ora si è trattato di una risistemazione. L'intento della giunta del sindaco Massimo Cozzi, in caso di rielezione alla guida del municipio di Nerviano, è però di riqualificarla da cima a fondo. Il primo cittadino dell'ex monastero degli Olivetani fa il punto sulla situazione di piazza del mercato ribadendone la centralità per la vita cittadina: "Si è intervenuti questa settimana per sistemare alcune criticità nella pavimentazione - dice in una nota - è evidente che occorrerà mettere in programma il completo rifacimento della piazza", E questo, aggiunge, per una ragione specifica ovvero perché "la presenza dei mezzi degli ambulanti, per la specificità della pavimentazione, provoca problemi". Si pone, quindi, il problema di dotare lo slargo di una diversa e più resistente superficie.

