Individuati rapinatori Conad

Il colpo qualche tempo fa al supermercato Conad di via Lonate. Adesso gli autori hanno un volto. Sono stati, infatti, individuati dalla Polizia locale di Castano i rapinatori che entrarono in azione nell'esercizio commerciale della zona nord della città. Dopo un'attenta indagine, ecco che gli uomini del comando di piazza Mazzini hanno, come detto, trovato tutti i soggetti che a vario titolo hanno partecipato all'evento criminoso e si stanno ora eseguendo le denunce all'autorità giudiziaria nei loro confronti.

