Turbigo ricorda Pinuccio

La comunità di Turbigo ricorda Giuseppe (Pinuccio) Bonza. Volto umile e semplice conosciuto da tutti che è venuto a mancare mercoledì pomeriggio. Lunedì mattina i funerali in parrocchia.

Ci sono persone che 'vivono' le nostre comunità, persone che senza far rumore aiutano ogni giorno a far sì che la quotidianità sia migliore. Per Turbigo Giuseppe (Pinuccio) Bonza era sicuramente così. Conosciuto da tanti turbighesi, sicuramente almeno 'di vista' da molti loro, si è spento mercoledì pomeriggio dopo alcuni giorni di ricovero in Ospedale. I funerali si celebreranno lunedì 9 agosto alle ore 9.30 presso la chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta dove era solito leggere e partecipare alle celebrazioni. Il rosario sarà la mattina stessa alle ore 9.

Un semplice e commosso ricordo è stata lasciato in rete da 'Quelli della FESTA D'IN GIO'' (il rione turbighese in cui abitava): "Ci ha lasciati Pinuccio Bonza, un uomo di buona volontà, un’anima della Comunità Pastorale di Santa Maria in Binda. Volontario in Africa in gioventù, negli ultimi anni lo incontravo spesso mentre era intento a inserire l’Agape nelle cassette postali in Via Fredda. Insieme alle elementari nel tempo la confidenza non si era mai attenuata e quando ci capitò di aver bisogno della data della messa per l’anniversario della morte di mio fratello me la fornì subito, chiudendo il favore con un cenno di saluto, alla sua maniera…"

