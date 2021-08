50 anni d'Italia in miniatura

'Italia in Miniatura', il parco di Rimini in festa per il traguardo del 50° anniversario di fondazione. Più di 300 riproduzioni in scala di monumenti, chiese e piazze.

Da piazza Duomo a Milano al Colosseo a Roma, dalla torre di Pisa alla Mole Antoneliana, dai canali di Venezia, passando per la Campania, la Sicilia, la Puglia, le isole e i principali monumenti del nostro Paese, ma anche d'Europa... Tutti da vedere e ammirare a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro e da ben 50 lunghi anni. Eh sì, perché 'Italia in Miniatura', il parco più antico e famoso d'Italia appunto, fondato a Rimini nel 1970 da Ivo Rambaldi e ora di proprietà del gruppo Costa Edutainment, festeggia il traguardo del 50° anniversario. Completamente ristrutturato e rinnovato, la storica e importante realtà racconta lo Stivale attraverso 300 perfette riproduzioni in scala di monumenti italiani ed europei, chiese, palazzi e piazze italiane e attrazioni originali. E in cinque decadi ha accolto visitatori da ogni angolo del Paese e dall'estero, oltre a tantissime scuole e associazioni, crescendo sempre di più e diventando un punto di riferimento per la città e per l'Italia intera.

