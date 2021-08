Quella che sta per affrontare è la sua seconda Paralimpiade. E, ancora una volta, tutto un paese si stringerà intorno a lei. Villa Cortese con Martina Rabbolini.

Quella che sta per affrontare è la sua seconda Paralimpiade. E, ancora una volta, tutto un paese si stringerà intorno a lei. L'orgoglio di Villa Cortese e la sua voglia di sostenere la sua talentuosa nuotatrice Martina Rabbolini ai Giochi Paralimpici di Tokyo in programma dal 24 agosto al 5 settembre si esprimerà anche attraverso una maglietta. Martina figura nella squadra di nuoto che si compone di 29 atleti. "L'Amministrazione comunale - spiega il sindaco Alessandro Barlocco - ha consegnato a Martina come già fatto per Rio 2016 una maglietta con la scritta "Forza Martina, Villa è con te" e il gagliardetto di Villa Cortese". Il sindaco, a nome di tutta la comunità, ha rivolto alla nuotatrice villacortesina un "In bocca al lupo per questa seconda avventura alla manifestazione sportiva più importante, cosa che per Villa Cortese è un orgoglio". E promette, con tutta la comunità, "Un grande tifo".

