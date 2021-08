Si terranno lo stesso giorno, il 26 settembre, la 'Giornata del Verde Pulito' e 'Puliamo il Mondo', dando vita così ad una nuova collaborazione tra Regione e Legambiente.

Si terranno lo stesso giorno, il 26 settembre, la 'Giornata del Verde Pulito' e 'Puliamo il Mondo', dando vita così ad una nuova collaborazione tra Regione Lombardia e Legambiente Lombardia. "Coincidendo le date dei due eventi abbiamo deciso di unire le forze per l'organizzazione delle due iniziative - afferma l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo - perché desideriamo lanciare un messaggio di speranza e di futuro sostenibile per la nostra Regione, in un momento di difficoltà per il periodo che sta vivendo e sensibilizzare i cittadini nei confronti dell'ambiente". Alla manifestazione del Verde Pulito 2021 sarà collegata una 'social call' fotografica che premierà gli scatti che sapranno cogliere lo spirito dell'iniziativa. SOCIAL CALL - Tutti i Comuni partecipanti alla social call saranno invitati e menzionati in occasione di un evento di premiazione organizzato da Regione Lombardia e dall'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo che si terrà il prossimo 18 novembre all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia e che vedrà la partecipazione della presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto. I Comuni vincitori riceveranno come premio l'utilizzo congiunto il giorno 15 dicembre di una prestigiosa sede regionale per organizzare un evento sulle tematiche ambientali. CONTRIBUTO CONCRETO - "Ci riempie di soddisfazione vedere assistere anno dopo anno - ha dichiarato Barbara Meggetto - ad una crescente partecipazione di volontari e cittadini, che in tutta la regione si rimboccano le maniche dimostrando una gran voglia di dare un contributo concreto per rendere più belli i centri storici e le periferie delle nostre città, troppo spesso vittime dell'indifferenza generale". "Puliamo il Mondo - ha proseguito - non è solo una giornata di pulizia ma anche e soprattutto un momento dedicato alla riscoperta dei territori, al loro recupero e alla promozione di una convivenza tra i cittadini che abitano lo stesso luogo, che spesso prosegue oltre l'evento". PULIAMO IL MONDO, OLTRE 35 MILIONI DI PARTECIPANTI - 'Puliamo il Mondo' è l'edizione italiana di 'Clean Up The World', il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi. In Italia gode del patrocinio del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di Upi e di Anci. L'obiettivo della campagna è sensibilizzare i cittadini sull'abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in tutti i territori. SEGNALE DI ATTENZIONE PER SALVARE IL PIANETA - "Abbiamo voluto dare un segnale chiaro - ha concluso l'assessore Cattaneo - che sia testimonianza di un obiettivo unico che accomuna tutti i cittadini, la salvaguardia e la cura dei nostri territori. Questi eventi organizzati nello stesso giorno per raccogliere i rifiuti abbandonati, saranno un'opportunità per dare un segnale concreto di attenzione ai temi dell'ambiente e sollecitare la consapevolezza ed il cambio di mentalità necessari per contribuire a salvare il pianeta". ADESIONI - L'adesione alle iniziative prevede la comunicazione via mail all'indirizzo verdepulito [at] regione [dot] lombardia [dot] it in cui si indica il programma delle attività e/o la compilazione della scheda di adesione pubblicata sul sito internet www.puliamoilmondo.it dove sono presenti tutte le informazioni per partecipare alla campagna.

