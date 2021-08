"Vale... eri una bomba"

Una tragedia che ha sconvolto tutti, lasciando grande dolore e commozione. Valentina Caso, 32enne magentina è mancata a seguito di un grave incidente che l’ha vista coinvolta a Robecco.

“Eri uno scricciolo, il nostro scricciolo che non mollava un centimetro in nessuna disciplina. Eri una bomba atomica, partendo dal tuo ultimo amore, il triathlon. Un mondo che hai imparato ad amare e rispettare, sconfiggendo dapprima le tue titubanze con l'acqua fino ad arrivare a competere alle tue prime gare agonistiche. Eri sempre presente a tutte le attività del Team con un entusiasmo coinvolgente e una voglia di fare senza eguali. Sarai sempre la nostra Vale Caso ed il tuo sorriso contagioso resterà scolpito a fondo per sempre in tutti i nostri cuori.”

Sono le parole cariche di dolore del Tapascione Running Team, gruppo sportivo di cui Valentina Caso, 32enne magentina mancata a seguito di un grave incidente che l’ha vista coinvolta nella giornata di mercoledì 4 agosto, era membro.

Una passione vissuta sempre senza riserve, quella di Valentina per lo sport. Dalla corsa al suo recente colpo di fulmine per il triathlon. Gambe, testa e sempre tanto cuore.

Tantissimi i messaggio di vicinanza giunti alla famiglia di Valentina e al gruppo sportivo.

Chiara Calati, sindaco di Magenta: “Sono sconcertata dalla morte di Valentina. Una ragazza dalla grande tenacia e con il sorriso sempre sulle labbra. La ricordo in tante gare e nelle premiazioni che ho avuto l’onore di consegnarle. Una tragedia che lascia senza parole e senza respiro, solo con un grande dolore al cuore e con gli occhi gonfi di lacrime. Un abbraccio grande e le condoglianze più sentite alla famiglia da parte mia e di tutta la città, incredula di fronte a tale tremenda notizia. Possa tu correre tra le schiere degli Angeli Valentina. “

“Mai vorremmo dare queste notizie, mai vorremmo parlare di queste tragedie quando in ballo c’è la passione per lo sport. Valentina Caso non c’è più, se n’è andata a 32 anni mentre faceva ciò che amava: stamattina, appena uscita per un allenamento in bici a Magenta, è stata fatalmente travolta da un'autocisterna in una rotonda. In questo momento di grande dolore, il presidente Riccardo Giubilei, la FITRI e tutta la comunità del triathlon italiano si stringono alla famiglia di Valentina, alla società Tapa Triathlon Team di Robecco sul Naviglio (MI), al suo presidente Stefano Colombo e al responsabile della sezione triathlon Paolo De Rossi.”

