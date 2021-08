Aria più salubre in classe

L'aula interessata è stata la 3B delle scuole di Buscate: un'attività in via sperimentale che ha visto l'applicazione di un prodotto fotocatalitico per rendere migliore l'aria.

L'aula interessata è stata la 3B delle scuole di Buscate: un'attività in via sperimentale che ha visto l'applicazione di un prodotto fotocatalitico al fine di rendere migliore l'aria che si respira. "Tale servizio - spiega il sindaco Fabio Merlotti - si basa sul biossido di titanio e favorisce la degradazione delle impurità, appunto, dell'aria, sia organiche, sia inorganiche. Un'iniziativa che, da una parte consentirà ai nostri ragazzi di avere un ambiente più salubre e migliore, dall'altra sarà efficace pure a prevenire la trasmissione di eventuali virus che dovessero circolare. Per ora, dunque, sono state effettuate delle prove in locali in scala, ossia con delle teche tutte chiuse e con dei misuratori di concentrazioni al loro interno, vedendone, in poco tempo, gli effetti. Pensiamo, insomma, con questo servizio di dare un ulteriore elemento di qualità alla vita degli alunni, con l'obiettivo di estendere il progetto a tutte le aule scolastiche".

