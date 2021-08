Lavoro cultura: Milano al primo posto

Incidenza sulla ricchezza e creazione di posti di lavori prodotti dal settore culturale: l'area metropolitana di Milano al primo posto in Italia.

Incidenza sulla ricchezza e creazione di posti di lavori prodotti dal settore culturale: l'area metropolitana di Milano al primo posto in Italia, con percentuali che sfiorano il 10% rispetto al valore economico complessivo prodotto sul territorio. Lo indica il rapporto 2021 'Io sono cultura', a cura di Fondazione Symbola e Unioncamere. "La stessa analisi sottolinea il rapporto stretto tra cultura e attrattività turistica e tra investimenti nel settore e rilancio dell'industria manifatturiera, stimolata nelle componenti delle produzioni artigianali, delle competenze creative e dell'unicità del Made in Italy - scrive il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala - Abbiamo puntato con convinzione in questi anni per rinforzare ulteriormente un tratto distintivo dell'identità cittadina, e cioè la capacità di essere una capitale creativa e culturale del nostro paese. I risultati ci dicono che questo genere di investimenti genera effetti positivi anche sul mercato del lavoro. Continueremo a investire e a credere nel valore della cultura anche in futuro, forti dei risultati già acquisiti e ancora più consapevoli che la direzione scelta è quella giusta".

