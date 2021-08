Concerto a pedali e clima

Legnano: 'Estate viscontea' nel segno dell’Ambiente; concerto a pedali, conferenza sul clima e film documentario su Greta Thunberg.

Due serate nel segno dell’attenzione all’Ambiente quelle in programma sabato 7 e martedì 10 agosto all’interno della programmazione di Estate viscontea. Sabato, alle 21, sul palco montato nel cortile del Castello saliranno i Magasin du Cafè, impegnati nel 'Concerto a pedali' che ha per 'esecutori' una bicicletta, 4 musicisti e 55 candele. Particolarità del concerto: gli strumenti saranno alimentati solamente dall’energia prodotta dal pedalatore in bicicletta. L’originale modalità del concerto, studiata per la 'Giornata mondiale della Terra 2021', vuole dimostrare concretamente il rispetto per l’ambiente e la capacità di ascoltare il silenzio che sta alla base della musica dei Magasin e della loro poetica. I Magasin du Cafè schierano Denny Bertone alla chitarra elettrica e lap steel guitar, Davide Borra alla fisarmonica, Mattia Floris alla chitarra e voce e Alberto Santoru al contrabbasso elettrico e percussioni. I Magasin du Café sono una delle realtà più affermate nel panorama della World Music a livello europeo.

In occasione del concerto di sabato sul piazzale antistante il Castello sarà presente il water truck del Gruppo CAP, l’iniziativa itinerante pensata per sensibilizzare i cittadini verso l’utilizzo dell’acqua del rubinetto. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Tirinnanzi. L’evento è gratuito: per parteciparvi occorre esibire il green pass e prenotarsi al link on line: http://bit.ly/concertoapedali-estateviscontea.

Martedì 10 agosto alle 21, sempre nel cortile del Castello, la serata avrà due momenti. Si partirà con la conferenza 'Il cambiamento climatico nel territorio milanese: i dati del progetto ClimaMi per la Città di Legnano' a cura di Fondazione OMD (Osservatorio Meteo Duomo). Il momento punta a fornire ai cittadini alcuni concetti chiave sul clima e sul cambiamento climatico, informarli sui livelli attualmente raggiunti nella propria realtà locale e renderli in grado di partecipare con maggior consapevolezza al dibattito in corso sulle scelte politiche, sociali ed economiche adatte a contrastare la crisi climatica anche nel proprio territorio. Legnano è, infatti, una delle 12 località considerate dal progetto ClimaMi. A seguire la proiezione del documentario biografico “I am Greta” per la regia di Nathan Grossman. La pellicola, presentata al Festival di Venezia 2020, segue la giovane attivista svedese Greta Thunberg nella sua crociata internazionale per convincere la gente ad ascoltare gli scienziati sui problemi ambientali. L’evento è gratuito: per parteciparvi occorre esibire il green pass e prenotarsi al link on line: http://bit.ly/iamgreta-estateviscontea. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

