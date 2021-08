Contributi allo sport

Un aiuto del Comune per le società sportive cittadine. Contributi per dare un po' di ossigeno alle varie realtà, dopo un periodo difficile dovuto all'emergenza Covid.

La passione fa già molto. Per portare avanti le sue varie attività, però, un'associazione necessita anche di risorse economiche. Sensibile al discorso, l'Amministrazione comunale di Magnago retta dal sindaco Carla Picco ha deciso di intervenire a sostegno di alcuni sodalizi sportivi stanziando una serie di contributi. Si comincia con l'Accademia BMV (Bienate-Magnago-Vanzaghello) verso la quale sono stati convogliati 6 mila euro. Sono invece 3.375 quelli fatti pervenire al Volley Bienate-Magnago, 2.880 quelli destinati all'associazione sportiva San Michele, ancora 2.205 per sostenere il 'Gruppo bocciofilo Malvestiti'. Mentre al Centro Taekwondo Magnago sono finiti 675 euro, all'associazione tennis 540 e al Budokan Karate 369. Contributi che serviranno a dare ulteriore ossigeno ad attività preziose non soltanto per il coinvolgimento di molti giovani, ma anche per la loro rilevanza sociale.

