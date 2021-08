LIUC: l'anno accademico

La data c'è, come anche l'emozione di sempre. Martedì 28 settembre LIUC inaugurerà ufficialmente l'anno accademico. E lo farà a Sea Hangar di Malpensa.

La data c'è, come anche l'emozione di sempre. Martedì 28 settembre LIUC inaugurerà ufficialmente l'anno accademico. Il quartier generale dei festeggiamenti sarà Sea Hangar di Malpensa. Interverranno all'appuntamento il presidente dell'ateneo Riccardo Comerio, il rettore Federico Visconti e a Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, spetterà il compito di effettuare la prolusione. Per il territorio un indubbio valore aggiunto spendibile anche sul piano internazionale. L'idea di fondare un'università a Castellanza in grado di essere efficace trait d'union tra studio e lavoro all'insegna di una robusta formazione accademica spuntò nel 1999 a circa trecento industriali del territorio. L'attività accademica vera e propria ebbe inizio nel 1991 e taglia quindi quest'anno appunto il traguardo dei trent'anni. Il Liuc rappresenta la settima università non statale del sistema degli atenei nazionali e si è sempre più qualificato come punto di intersezione tra mondo imprenditoriale e mondo accademico con un occhio ben vigile all'evoluzione della realtà produttiva e lavorativa del territorio.

