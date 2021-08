Visite senologiche e urologiche

Il Comune di Casorezzo ha stretto un'intesa con la Lilt (Lega Italiana per la lotta ai tumori). Visite senologiche, connesse ai tumori della pelle, e urologiche.

Parola d'ordine prevenzione. Quando in ballo ci sono patologie tumorali, poi, più che mai. Ne è consapevole il Comune di Casorezzo che ha stretto un'intesa con la Lilt (Lega Italiana per la lotta ai tumori). L'Amministrazione del sindaco Pierluca Oldani, infatti, ha deciso di mettere in campo alcune iniziative sul versante preventivo "Condividendo e apprezzando - si legge nell'accordo tra i due enti - le finalità degli operatori della Lilt e riconoscendo diverse affinità, tra cui la tutela della salute dei cittadini attraverso attività non lucrative". Nello specifico, la collaborazione concerne visite senologiche, connesse ai tumori della pelle, e urologiche. Un'alleanza tra Comune e terzo settore nel segno della tutela della salute, quindi.

