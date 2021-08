Piloti per un giorno. O forse sarebbe il caso di dire... piccoli piloti. Sabato, infatti, durante l'apertura serale, Volandia ha organizzato un momento tutto dedicato ai bambini. 'Un giorno da pilota', appunto, è questo il titolo dell'iniziativa che vedrà i bimbi cimentarsi con il volo a bordo del simulatore dell'Airbus 300. I volontari del Parco e Museo del Volo, allora, li vestiranno da comandante (cappello e giacca) e i piccoli avranno modo di farsi fotografare dai genitori durante la particolare esperienza.

