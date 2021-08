Volontari per la Sala della comunità

Per tutti, da tutti, con tutti. La Sala delle comunità di Arluno è pronta a riaprire i battenti. Le varie attività che in essa si svolgono, però, non possono andare avanti da sole, ma esigono l'apporto di qualche volontario.

Per tutti, da tutti, con tutti. La Sala delle comunità di Arluno è pronta a riaprire i battenti. Le varie attività che in essa si svolgono, però, non possono andare avanti da sole, ma esigono l'apporto di qualche volontario. "Causa Covid - è l'appello partito via social e rivolto agli arlunesi di buona volontà con un po' di tempo da mettere a disposizione - sono molte e le braccia purtroppo poche, se qualcuno può offrire ora del suo tempo per la biglietteria o la proiezione farebbe un servizio utile a tutta la comunità, non è necessario che si offra tutte le settimane, ma più siamo e meglio lavoriamo". Tutto nella consapevolezza della centralità che la sala della comunità ha sempre rivestito e continua a rivestire per la comunità arlunese a livello tanto culturale quanto aggregativo.

