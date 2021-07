Inveruno: 13 positività al Covid

Nonostante il proseguo, costante, di adesioni alla campagna vaccinazioni, tornano a salire i casi di contagi per Coronavirus tra Inveruno e Furato.

Una situazione che sicuramente non è preoccupante come qualche mese fa, ma che riporta a numeri che mancavano da tempo. Nonostante il proseguo, costante, di adesioni alla campagna vaccinazioni, tornano a salire i casi di contagi per Coronavirus tra Inveruno e Furato.

"13 sono i nostri concittadini positivi, tutti al domicilio - spiega l'Amministrazione - 6 concittadini hanno ricevuto l’esito del tampone, risultato positivo, quindi sono nuovi cittadini positivi.

La maggior parte dei nuovi cittadini positivi erano persone già in quarantena obbligatoria, di cui si è conclamata la positività. 5 sono oggi i cittadini in quarantena obbligatoria.

Le fasce di età dei cittadini positivi sono le seguenti:

0-10: 1

11-20: 6

21-30: 3

31-40: 0

41-50: 1

51-64: 2

+65: 0"

