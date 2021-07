Miss Monnalisa a Laveno

Sabato 31 luglio va in scena in serata la 2° finale regionale Piemonte/Lombardia di 'Miss Monnalisa nel Mondo'. Tra i giurati anche Edoardo Raspelli.

Sabato 31 luglio va in scena in serata la 2° finale regionale Piemonte/Lombardia di 'Miss Monnalisa nel Mondo'. Ad ospitare la squadra di moda e bellezza guidata da Cesare Morgantini è il ristorante 'Le Cupole' di Barbadillo Carlos Jr. in via Ceretti a Laveno Mombello(Varese). A 'Miss Monnalisa nel Mondo" ci sarà anche Edoardo Raspelli, il 'cronista della gastronomia' che, lasciato il 'VIP Master di tennis' di Milano Marittima, salirà sulle sponde del lago Maggiore per gustare i piatti del ristorante e giudicare la bellezza delle Miss, essendo il presidente della giuria della tappa del concorso.

Per questo evento unico nel panorama dei concorsi di bellezza, nella location gastronomica a due passi dal lago, è d'obbligo la prenotazione chiamando direttamente al numero 346 2137139 . La cena partirà dalle 19 mentre la gara dalle 21.15 circa, mentre il ritrovo per le concorrenti è fissato per le 18.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti grazie al Protocollo Monnalisa. Verranno assegnate sette fasce, che permetteranno di accedere alla finale nazionale di settembre all'hôtel Kursaal di Cattolica.

L'evento sarà ripreso e poi trasmesso in sintesi dall'emittente Televisiva Telecupole in quanto la tappa sarà condotta dal giornalista Andrea Guasco

Le uscite delle concorrenti saranno curate dal celebre coreografo televisivo Valerio Rossetti.

Eccezionalmente in regia il cantante Giorgio Sugar Live Piovera che interpreterà anche alcuni brani musicali.

Spazio alla magia con il pluricampione Italiano di micromagia Matteo Carraro.

La 2° finale regionale si accoppia con la prima ( a cui si riferiscono le foto) che, disputata venerdì 23 luglio al camping ristorante 'Il Gabbiano' di Golasecca ha permesso di accedere alla Finale Nazionale a : Noemi Ceraolo (Miss Douple People ,di Stefano Piavani ), Valentina Mussino (Miss Senza Trucco), Iside Cupi (Miss Pretty Girl), Alessandra Dunca (Miss Fotogenia), Elisa Malvestito (Miss Cinema), Martina Parrilla (Miss Eleganza) e la vincitrice Chiara Visintin, 18 anni a Ferragosto,di Gallarate.

Se qualche ragazza volesse mettersi in gioco nel concorso (che crea possibilità nel campo della moda e dalle sfilate, dell'immagine e della conduzione tv ed un premio per la vincitrice nazionale del valore di circa 4 mila euro) può contattare il numero +39 334 756 6306.

