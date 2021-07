Covid: misure per ingressi in Italia

La firma dell'ordinanza nelle scorse ore, da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza. "Con questa si prorogano le misure restrittive per gli ingressi in Italia".

La firma dell'ordinanza nelle scorse ore, da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza. "Con questa si prorogano le misure restrittive relative all’ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile. È confermata la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei, fatta eccezione per quelli della lista raccomandata dall’Ue per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni - ha scritto - Assieme, poi, ecco la mini quarantena anche dalla Gran Bretagna, i cui certificati vaccinali e di guarigione potranno essere utilizzati ai fini del 'green pass' sul territorio italiano. Per i Paesi europei e dell’area Schenghen, oltre che per Canada, Giappone e Stati Uniti è prorogato il regime di ingresso con i requisiti della certificazione verde".

