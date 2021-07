'Green pass' in biblioteca

Per ottenere il 'green pass', il Comune di Dairago offre anche una terza via, ovvero la biblioteca di via Damiano Chiesa.

Molti la stampano direttamente dal sito del Ministero, altri si rivolgono alle farmacie. Per ottenere il 'green pass' che il Governo centrale ha fissato quale documento necessario per accedere ad alcuni luoghi e alcune strutture, il Comune di Dairago offre anche una terza via, ovvero la biblioteca di via Damiano Chiesa. Negli orari di accesso al tempio dei libri dairaghese, dalle 15 alle 19 di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 13 di mercoledì e dalle 10 alle 13 di sabato, sarà possibile per i cittadini presentarsi muniti di tessera sanitaria e sms ricevuto sul proprio cellulare nel caso in cui si sia stati sottoposti al vaccino. In quello nel quale non si sia ricevuta la somministrazione, invece, occoreranno tessera sanitaria e uno dei codici univoci ricevuti con tampone molecolare (Cun), tampone antigenico rapido (NRFE) o certificato di guarigione (NUCG).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro