Palio: linee guida

Il Comitato Palio ha definito diversi aspetti inerenti la rievocazione storica e il pomeriggio al campo Mari per la disputa della corsa ippica.

Il Comitato Palio ha definito diversi aspetti inerenti la rievocazione storica e il pomeriggio al campo Mari per la disputa della corsa ippica. La rievocazione potrà contare su 400 figuranti tra le contrade, il Carroccio con la sua scorta e la Compagnia della morte. Non si terrà la sfilata per le vie della città: dal campo-base del capannone “ex Saffa” i figuranti affronteranno un breve trasferimento su via XX Settembre per raggiungere il consueto ingresso al campo. Alla luce del decreto legge del 23 luglio 2021, la capienza dello stadio Giovanni Mari sarà di circa 2.800 posti, che scenderebbero a 2.500 se la Lombardia passasse da zona bianca a gialla. Il Comitato ha deciso di lasciare invariati i prezzi dei biglietti rispetto all’ultima edizione del 2019; i settori prato e parterre non saranno disponibili perché tutti i posti dovranno essere a sedere. Nelle prossime settimane saranno comunicate le modalità di vendita. È stata fissata anche la data in cui comincerà l’imbandieramento della città: lunedì 23 agosto.

