Interventi al campo sportivo

Per il progetto sono pronti 180 mila euro provenienti dalla Regione. Il campo sportivo Venegoni-Marazzini si appresta a ricevere un valore aggiunto con la realizzazione dell'accesso alla terrazza. Quest'ultimo avverrà, spiega il Comune in una nota, "Grazie alla realizzazione di una scala coperta, un ascensore, il parapetto e il pavimento galleggiante a finitura della copertura, interventi che ne permettono l'utilizzo in totale sicurezza in occasione di eventi di diversa natura". "Il finanziamento regionale - dichiara l'assessore ai lavori pubblici, Dario Quieti - ci sembra un aspetto di non poco conto che ci permette di usufruire di un nuovo spazio pubblico, originale e che verrà utilizzato per eventi di diversa natura". Il sindaco Raffaele Cucchi sottolinea la finalità aggregativa e culturale della terrazza "Pensata e progettata - conclude - per diventare occasione di eventi cittadini". Tra le nuove opportunità figurerà quella di poter assistere alla partita di rugby, alle gare atletiche e a eventi promossi dal Comune.

