Viaggiare, oggi, con l'incertezza

"Una volta effettuate le operazioni preliminari di check in e imbarco dei bagagli, il personale di terra ci ha richiesto la compilazione di un modulo per il tracciamento in caso di contagio".

“... Come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro…”

...e se quel lunedì di vacanza, tanto atteso e sognato per tutto l’anno, iniziasse nel segno del dubbio e dell’incertezza? Tanta confusione regna ancora sul tema ‘viaggi e Covid’, un capitolo aperto che pare lasciare i viaggiatori con più dubbi che certezze. Per chiarire le modalità di gestione delle partenze abbiamo viaggiato per voi con un volo nazionale verso una delle mete più ambite dell’estate: la Sicilia. Nonostante sia i tour operator, sia ‘viaggiare sicuri’, il sito del ministero che tiene costantemente informati circa le modalità di viaggio sia in Italia che all’estero, garantivano partenze nazionali nella norma, quindi senza necessità di green pass o tampone negativo, le continue notizie di cambi al vertice hanno innescato nei viaggiatori dubbi e perplessità. Arriviamo dunque a Malpensa, in una calda domenica di luglio, con un carico di bagagli e preoccupazioni (non avendo ancora completato il ciclo di vaccinazione e non avendo nemmeno effettuato il tampone). Una volta effettuate le operazioni preliminari di check in e imbarco dei bagagli, il personale di terra ci ha richiesto la compilazione di un modulo per il tracciamento in caso di contagio. Forniti i dati richiesti, ci siamo diretti verso i controlli di sicurezza. Anche in questo caso tutto si è svolto normalmente con l’unica accortezza richiesta ai passeggeri di mantenimento delle distanze interpersonali. Fino a questo punto nessuno del personale di terra ci ha chiesto alcuna documentazione relativa al vaccino anti Covid o ad un tampone. Proseguiamo poi verso l’imbarco del nostro volo, qui le operazioni si sono svolte con ordine e precisione, imbarcando un gruppo di file per volta per evitare assembramenti. Per tutta la durata del volo viene richiesto l’uso corretto della mascherina, ma a parte questo piccolo sacrifico per il bene di tutti, nulla è cambiato rispetto al periodo precedente al Covid. Una volta atterrati all’aeroporto di Catania, lo sbarco del volo è avvenuto con le stesse modalità d’imbarco. Un viaggio dunque avvenuto nel pieno rispetto delle normative anti contagio, ma con modalità del tutto nella norma. La nostra bella Italia ci aspetta per tornare a viaggiare senza riserve, consapevoli di farlo in tutta sicurezza.

VIAGGIARE AL TEMPO DEL COVID: IN VOLO VERSO LA SICILIA



