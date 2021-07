Nuova segnaletica orizzontale

La loro funzione sarà esplicativa, ma soprattutto di potenziamento della sicurezza. Nuovi elementi di segnaletica orizzontale stanno per spuntare a Casorezzo.

La loro funzione sarà esplicativa, ma soprattutto di potenziamento della sicurezza. Nuovi elementi di segnaletica orizzontale stanno per spuntare in diversi luoghi strategici di Casorezzo. E' il primo cittadino Pierluca Oldani a fare il punto della situazione in una nota ai cittadini: "I lavori- spiega - riguardano in particolare la nuova pista ciclabile di via Inveruno con relativi attraversamenti sulla strada provinciale 171, la nuova pista ciclabile di via Fiume nel tratto da via Umberto primo verso Ossona e il dosso di via Vincenzo Zucchi, la nuova pista ciclabile su via Ferrario con trasformazione della via da doppio senso a senso unico a partire da via Puccini sino a via Bertani". Oldani aggiunge che "I passi carrai saranno segnalati tramite interruzione della segnaletica orizzontale laterale". Da ultima, ma soltanto per esposizione, figura la segnaletica provvisoria di piazza Garibaldi in corrispondenza di stop e parcheggi. I lavori avverranno in questi giorni.

