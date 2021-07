Ponte sul Naviglio: chiusura e deviazioni

Dalle 8 di lunedì 26 luglio e fino al prossimo 13 agosto verrà chiuso il ponte sul Naviglio a Turbigo, lungo la strada statale 341. Traffico deviato.

Proseguono gli interventi di Anas per il risanamento strutturale del ponte sul Naviglio a Turbigo, lungo la strada statale 341 Gallaratese. Per consentire l’esecuzione degli interventi in programma, in questa seconda fase verrà predisposta la chiusura al traffico dal chilometro 13,100 al 15,900 dalle 8 del 26 luglio. Il traffico veicolare verrà deviato all'intersezione con via Casello Ferroviario lungo via XXV APRILE e via Roma fino alla reimmissione in statale in corrispondenza del chilometro 13,100. Questa seconda fase dei lavori terminerà il 13 agosto.

