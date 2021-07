Bando per istruttore tecnico

Pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico categoria C presso l'Ufficio Tecnico di Cuggiono.

Pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico categoria C presso l'Ufficio Tecnico di Cuggiono. La procedura è svolta in convenzione con la Città Metropolitana di Milano, cui il Comune ha affidato la gestione in forma associata delle procedure concorsuali. "Questa è una importante occasione per i cittadini cuggionesi e i giovani del nostro territorio, in possesso dei requisiti richiesti, per lavorare nel settore dell’Amministrazione pubblica locale in un periodo di grave precarietà nel mondo del lavoro - scrive il sindaco Giovanni Cucchetti - Sin dal momento dell’insediamento nel mese di settembre 2020, questa Amministrazione Comunale ha posto massima attenzione al tema della riorganizzazione dell’Ufficio Tecnico: per troppo tempo il Settore non ha avuto un Responsabile stabile a tempo pieno. Dal 2018 si sono susseguiti vari Responsabili a tempo parziale, provenienti da altri Enti del territorio tramite convenzioni, senza riuscire a trovare personale che potesse occuparsi in pianta stabile della gestione di un settore così importante per il nostro Ente. Da marzo di questo anno, finalmente anche il Comune di Cuggiono ha un Responsabile del Settore Tecnico a tempo pieno, grazie alla procedura di mobilità fortemente voluta da questa Amministrazione e conclusa in tempi rapidi. Sempre a partire dal nostro insediamento abbiamo dovuto affrontare ulteriori contingenze che hanno determinato la necessità di sostituire il personale dimissionario del medesimo ufficio. In virtù della convenzione in essere con Città Metropolitana di Milano si è già provveduto all’assunzione di un Istruttore Tecnico categoria C, con l’arrivo nel mese di giugno di un architetto; è già prevista la presa in servizio, per il mese di agosto, di un altro architetto, categoria D, sempre grazie alla proficua collaborazione con Città Metropolitana, che ci ha consentito di attingere questa figura da una graduatoria concorsuale recentemente approvata. L’assunzione di quest’ultima figura di categoria più elevata, non prevista precedentemente nell’organico, corrisponde alla nostra volontà di rafforzare le competenze del nostro Settore Tecnico. In base alla nostra programmazione delle risorse umane, manca solo un’altra figura tecnica e, proprio grazie a questo concorso appena bandito che si svolgerà dopo l’estate, si completerà l’opera di ricostruzione del nostro Ufficio Tecnico. Tutte le persone interessate, che posseggono i requisiti indicati nel bando, potranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 16,00 del 16/08/2021, secondo le modalità indicate nel bando.

