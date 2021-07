"Ci scusiamo per i disagi"

I problemi ci sono stati, ma, assicura, non si verificheranno più. Ilaria Piccaia, responsabile del punto prelievi del Poliambulatorio di Casorezzo, si scusa pubblicamente con i cittadini che hanno dovuto fare i conti con qualche contraccolpo nel servizio durante l'ultima settimana.

I problemi ci sono stati, ma, assicura, non si verificheranno più. Ilaria Piccaia, responsabile del punto prelievi del Poliambulatorio di Casorezzo, si scusa pubblicamente con i cittadini che hanno dovuto fare i conti con qualche contraccolpo nel servizio durante l'ultima settimana. "Questa volta - scrive - mi devo scusare per i problemi che si sono presentati a causa della difficoltà nel reperire una sostituzione per la nostra solita infermiera, purtroppo l'infermiere che doveva venire è stato male all'improvviso e non siamo riusciti a trovare un altro sostituto in così breve tempo". Disguidi che possono accadere, insomma, in particolare in un periodo ancora connotato da una forte emergenza come l'attuale. Piccaia conclude, però, rassicurando cittadini e sindaco Pierluca Oldani che "Da lunedì l'attività riprenderà regolarmente e senza intoppi". Una lettera di scuse e di tranquillizzazioni che i cittadini sembrano avere compreso e apprezzato.

