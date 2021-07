Costellazioni, il programma di iniziative di musica e spettacolo delle notti estive nei quartieri periferici della città, arriva domenica alle 21 nel giardino dell’oratorio Santa Teresa in via Canova.

Costellazioni, il programma di iniziative di musica e spettacolo delle notti estive nei quartieri periferici della città, arriva domenica alle 21 nel giardino dell’oratorio Santa Teresa in via Canova. Per il secondo appuntamento del filone di eventi organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con ScenAperta andrà in scena 'Il mio Piccolo Principe', ovvero 'Il Piccolo Principe' raccontato da un giocattolo; uno spettacolo dai 5 anni in su. In scena un piccolo principe che vive in un pianeta appena più grande di lui e che un giorno arriva sulla Terra alla ricerca di un amico.̀ una storia che contiene tante storie, divertenti e commoventi, un po’ matte e un po’ magiche. È il racconto di un pierrot trasformista e poeta che vive dentro un’enorme scatola di giocattoli. Ci sono un re spassoso e uno strano vanitoso, un Arlecchino-ubriacone e un lampionaio schiavo del lavoro. Ci sono anche un fiore fragile e bellissimo, unico nell’universo, e una volpe che conosce il segreto dell’amicizia. Dall’incontro del giocattolo-pierrot con gli altri personaggi, nasce una storia che insegna ai grandi come tornare bambini e che spiega ai bambini quanto sono potenti la fantasia e l’amore. I racconti, a volte, cambiano le persone, e il nostro giocattolo si trasformerà, canterà, rotolerà e inventerà. E alla fine imparerà che l’essenziale è invisibile agli occhi. 'Il mio Piccolo principe', di Fabrizio Tassi, è ideato e interpretato da Maurizio Brandalese, la regia è di Maurizio Brandalese, tecnica Paolo Miloro, costumi Delia Gerli / scenografie Katia Vitali, Brina Babini / musiche Luca Bettolini, Maurizio Brandalese / mixaggio in studio Alessandro Chiodini. Lo spettacolo, gratuito, prevede la registrazione al momento dell'ingresso fino a esaurimento posti. Gli altri due spettacoli del filone ScenAperta, in programma nel giardinetto di via Sardegna/via Abruzzi (quartiere San Paolo), sono: 'Sola me ne vo', lettura musicata e cantata che parla di donne (27 luglio); 'Storia di Milano in 50 minuti', racconto ironico della città dai celti a oggi (1 agosto). Le proposte della stagione estiva di ScenAperta rientrano in AppArTe, progetto che raccoglie stimoli e bisogni dal territorio e li traduce in azioni di ritorno, capillari, artigianali, possibili anche grazie al sostegno di Fondazione Ticino Olona. Sono azioni declinate in modo diverso ma accomunate dall'intenzione di aggregare con l'animazione artistica, di avvicinare e coinvolgere anche fasce di popolazione “fragili o marginali” o luoghi periferici o inusuali della città.

