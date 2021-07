Giovani di nuovo protagonisti

Il primo evento ufficiale della nuova 'Consulta Giovani' cuggionese è stato davvero un successo. Dress code in bianco, dj set e ottima musica.

Un'iniziativa davvero orginale, in pure stile 'milanese' o quanto meno moderno, che è testimonianza di un rinnovato entusiasmo da parte dei giovani locali di tornare protagonisti. Il primo evento ufficiale della nuova 'Consulta Giovani' cuggionese è stato davvero un successo. Nonostante le condizioni meteo dello scorso venerdì sera fossero incerte, sono stati quasi cento i partecipanti all'Aperivilla. Tutti rigorosamente vestiti di bianco per una serata nel grande prato di Villa Annoni tra ottimo cibo e buona musica: una vera serata con dj set e apericena.

Un'iniziativa davvero interessante, originale, 'fresca' e coinvolgente, che insieme agli Europei vissuti in Oratorio e ai tornei di calcio 'Avis' in partenza in questi giorni, testimoniano la voglia di ragazzi e giovani di promuovere iniziative per tornare a stare insieme e vivere il paese.

