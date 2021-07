Cittadini e servizi comunali

Ancora una volta chiama a raccolta i cittadini. E lo fa per misurare la temperatura della loro soddisfazione sull'accesso ai servizi comunali.

Ancora una volta chiama a raccolta i cittadini. E lo fa per misurare la temperatura della loro soddisfazione per un servizio che li riguarda da molto vicino, ovvero l'accesso ai servizi comunali. L'Amministrazione di Casorezzo retta dal sindaco Pierluca Oldani ha già in passato mostrato particolare propensione a fare ricorso a queste indagini di democrazia diretta. E, quindi, ai casorezzesi basterà accedere al sito, cliccare sull'apposita sezione e rispondere al non lunghissimo elenco di domande che sono loro prospettate. Nell'interesse del Comune così come nel loro per aggiustare il tiro su aspetti che dovessero eventualmente emergere come deficitari. La richiesta concerne una pluralità di aspetti, dalla soddisfazione per l'accesso fisico agli sportelli con la prenotazione telefonica alle modalità con cui sono stati richiesti i servizi nel periodo della pandemia passando per il grado di cortesia, l'implementazione dei servizi digitali, la completezza e la qualità delle informazioni. Un occhio all'aspetto tecnico e l'altro non meno vigile su quello dell'accoglimento, insomma. Con intenti non soltanto esplorativi, ma anche propositivi.

