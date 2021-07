Pro Loco: presente e futuro

Il periodo è stato duro. Ripartire, però, si deve e si può. Angelo Zanzottera, presidente della Pro Loco di Busto Garolfo, lo ha detto apertis verbis nell'assemblea associativa per il rinnovo delle cariche del sodalizio svoltasi l'altro giorno.

Il periodo è stato duro. Ripartire, però, si deve e si può. Angelo Zanzottera, presidente della Pro Loco di Busto Garolfo, lo ha detto apertis verbis nell'assemblea associativa per il rinnovo delle cariche del sodalizio svoltasi l'altro giorno. "Il bilancio e la proposta di estendere il mandato dell'attuale direttivo di un altro anno per adeguamento ai nuovi regolamenti di attuazione per quanto al terzo settore sono stati approvati all'unanimità dai soci convenuti". Zanzottera si dice soddisfatto anche per la partecipazione degli stessi soci che, dice, "E' stata sentita" e ne loda anche "Una generosità economica che non è mai mancata". Nel periodo 'infuocato' della pandemia, la Pro Loco, ha spiegato il suo presidente, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza concreta alle altre associazioni impegnate nell'opera di assistenza di chi, in vario modo, ha subito i contraccolpi del coronavirus. "E' stato un periodo di rifondazione e ricostruzione - ha proseguito - questo direttivo, grazie all'impegno e alla volontà di consiglieri, soci e presidente, è arrivato a ottenere risultati importanti e riconosciuti da tutta la comunità che non ci ha mai fatto mancare il sostegno". La parola d'ordine intonata da Zanzottera e dal direttivo è ora chiara: ripartire, al di là di ogni disorientamento e di ogni periodo oscuro e dei segni che ha inevitabilmente lasciato. Il sodalizio resterà fedele alla sua missione di "Essere punto di riferimento e aiuto per il volontariato e per la nostra gente". Del direttivo non farà più parte Gian Battista Gorla che continuerà però a fornire il suo entusiastico apporto come socio. "Gli dobbiamo un doveroso grazie - conclude Zanzottera con tutto il direttivo - per l'impulso di modernità che ci ha spinto a rinnovarci da subito".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro