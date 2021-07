Parcheggio via Dante a disposizione

Prezioso lo è sempre stato. Il parcheggio di via Dante ritorna a disposizione dei cittadini di Arluno. E lo fa dopo un periodo lungo in cui la sua riqualificazione ha dovuto tenere conto tanto di aspetti burocratici quanto dei lavori.

Prezioso lo è sempre stato. Il parcheggio di via Dante ritorna a disposizione dei cittadini di Arluno. E lo fa dopo un periodo lungo in cui la sua riqualificazione ha dovuto tenere conto tanto di aspetti burocratici quanto dei lavori. E' lo stesso sindaco Moreno Agolli a segnalare la novità con soddisfazione per chi si potrà servire di quello spazio per ricoverare la sua auto per molteplici esigenze in un punto strategico del tessuto urbano del paese. Il primo cittadino arlunese parla di "Faticoso lavoro di recupero documentale e di autorizzazioni". E aggiunge, lapidario ma eloquente, che "Un altro pezzo di Arluno è stato restituito ai suoi scopi".

