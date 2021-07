Interventi alla palestrina

Palestrina di via San Grato: una serie di interventi migliorativi. L'operazione si inquadra nell'ambito di un più complesso disegno di riqualificazione di varie strutture.

Di Villa Cortese è una robusta cittadella dello sport. L'Amministrazione comunale del sindaco Alessandro Barlocco ha così deciso di sottoporre la palestrina di via San Grato a una serie di interventi migliorativi. L'operazione si inquadra nell'ambito di un più complesso disegno di riqualificazione di varie strutture del paese. Il progetto della palestrina prevede innanzitutto la sistemazione dello spogliatoio, in quanto la struttura, spiega lo stesso primo cittadino, "E' utilizzata per arti marziali, ginnastica e altre attività svolte dalla Polisportiva Villa Cortese". Nello specifico, si procederà al rifacimento delle docce e alla sistemazione di pavimentazione e rivestimento e risanamento dei muri. "Un intervento necessario - prosegue Barlocco - che finalmente riusciamo a realizzare per sistemare uno spazio molto utilizzato dai tanti atleti di tutte le età che frequentano le attività della Polisportiva".

