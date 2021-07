Vaccini Covid e screening epatite C

Al Niguarda di Milano, insieme al vaccino anti-Covid si fa anche lo screening gratuito contro l'epatite C. La campagna pilota prevede un target di circa 1.000 persone.

All'ospedale Niguarda di Milano, insieme al vaccino anti-Covid si fa anche lo screening gratuito contro l'epatite C. La campagna pilota prevede un target di circa 1.000 persone, nate tra il 1969 e il 1989 e si svolgerà in 7 date prefissate del mese di luglio. In caso di esito positivo, il paziente viene preso in carico dagli specialisti dell’ Hepatitis Center ospedaliero per completare gli accertamenti diagnostici necessari.

