Domenica 18 luglio, con la Traslazione della Croce alla basilica di San Magno e l’emissione del bando, il Palio di Legnano torna a celebrare una cerimonia ufficiale.

Domenica 18 luglio, con la Traslazione della Croce alla basilica di San Magno e l’emissione del bando, il Palio di Legnano torna a celebrare una cerimonia ufficiale dopo due anni circa. Lo fa in condizioni particolari, dovendo attenersi alle normative per contrastare la diffusione del covid, quindi con restrizioni e accorgimenti rispetto agli altri anni. Piazza San Magno sarà divisa dalle transenne per delimitare lo spazio occupato dalle autorità civili e militari e dalle reggenze e rappresentanti delle contrade da quello liberamente fruibile dai cittadini. In tutto saranno circa 250 le persone ammesse nell’area dedicata alla cerimonia. Oltre alle reggenze, ogni contrada avrà a disposizione ventiquattro posti a sedere; quelli della contrada San Domenico in via Luini, quelli delle altre sette contrade, divise in blocchi, in piazza. Le reggenze saranno disposte di fronte al sagrato, dove si sistemeranno i magistrati, i gonfaloni e i musici. Le autorità civili e militari troveranno spazio, invece, a fianco dell’accesso carraio di Palazzo Malinverni. Per l’area della piazza a fruizione libera l’invito forte rivolto dai magistrati del Palio è quello di rispettare le distanze ed evitare in ogni modo di accalcarsi a ridosso delle transenne e sulla piattaforma rialzata centrale.

La cerimonia avrà inizio alle 19.30 con l’ingresso in piazza dal cortile del municipio delle rappresentanze delle sette contrade, dei magistrati, dei gonfaloni e dei musici. Alle 19.40 è previsto l’ingresso in piazza della contrada San Domenico che, partita con la Croce di Ariberto dalla sua chiesa, avrà percorso in corteo corso Garibaldi, via Verdi, Largo Tosi e via Luini. Il termine della cerimonia è previsto per le 20.00.

Dopo la pausa agostana si terranno Le altre cerimonie ufficiali del Palio si terranno dopo la pausa agostana: iscrizione delle contrade al Palio e investitura civile dei capitani domenica 5 settembre alle 19.30 (piazza San Magno); veglia della Croce venerdì 10 settembre alle 21 (basilica di San Magno); Palio delle contrade domenica 19 settembre con messa sul Carroccio alle 10.30 in piazza San Magno e rievocazione storica e corsa ippica al campo Giovanni Mari nel pomeriggio; traslazione della Croce domenica 26 settembre alle 19.30 (piazza San Magno).

