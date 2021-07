Abbattimento tassi PMI

Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde mettono a disposizione 13 milioni e 560.000 euro per le micro, piccole e medie imprese lombarde (Mpmi).

Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde mettono a disposizione 13 milioni e 560.000 euro per le micro, piccole e medie imprese lombarde (Mpmi). La misura 'FaiCredito Rilancio' è finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle Mpmi intervenendo con contributi a fondo perduto per l'abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti per investimenti così da supportare le imprese a superare questa fase di difficoltà e a investire per il rilancio del business. GUIDESI: AIUTO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - "Questo ulteriore intervento economico - ha spiegato Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia - si focalizza sull'accesso al credito e dà la possibilità alle aziende di ottenere importanti abbattimenti di interessi sui finanziamenti ottenuti affinché il ricorso al credito sia meno oneroso". AURICCHIO (UNIONCAMERE LOMBARDIA): SERVE PER CONTINUITÀ AZIENDALE - "Abbiamo sostenuto le imprese nel periodo più difficile della pandemia per garantire la continuità aziendale ed è giunto ora il momento di favorire la ripresa del nostro tessuto produttivo. La disponibilità di liquidità e di risorse per investimenti è fondamentale per consentire alle imprese lombarde di rilanciarsi sul mercato, guardando con maggiore fiducia al futuro e investendo nella propria attività ed è a questo che mira questa nuova iniziativa promossa dal Sistema camerale lombardo e da Regione Lombardia". CHI PUÒ BENEFICIARE - Possono beneficiare di questa ulteriore misura le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici aventi sede operativa e/o legale in Lombardia e che stipulino un contratto di finanziamento con un istituto di credito (banche) e/o un Confidi di un importo minimo pari a 10.000 euro. DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO - Il finanziamento, che può essere destinato alla liquidità ovvero alla copertura di investimenti, è agevolabile nei limiti di 150.000 euro e per una durata da 12 a 72 mesi (compreso un preammortamento di 24 mesi). Sono ammissibili al contributo in conto interessi i contratti di finanziamento stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2021. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE A FONDO PERDUTO - Il Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia intervengono per l'abbattimento degli interessi fino al 3% (Taeg) e il contributo massimo è di 10.000 euro. È altresì riconosciuta una copertura del 50% dei costi di garanzia fino ad un valore massimo di 1.000 euro. COME PARTECIPARE - Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 19 luglio fino al 12 novembre 2021, direttamente dall'impresa o attraverso un Confidi. Il bando completo di modulistica e le informazioni dettagliate sono pubblicate sul sito di Unioncamere Lombardia www.unioncamerelombardia.it. CONTATTI - Per informazioni relative al bando e alla procedura di presentazione delle domande è possibile rivolgersi a imprese [at] lom [dot] camcom [dot] it.

