'Birrificio' al posto dello 'Zombie'

Una nuova ‘vita’ per l’ex ‘Zombie Blue’, l’innovativo ma non fortunato locale inverunese. La struttura è stata, infatti, rilevata dal celebre ‘Birrificio di Legnano’.

Una nuova ‘vita’ per l’ex ‘Zombie Blue’, l’innovativo ma non fortunato locale inverunese. Dopo un’apertura in grande stile, durata però solo pochi mesi, e il periodo del covid, ecco che la struttura è stata rilevata dal celebre ‘Birrificio di Legnano’. Il noto locale legnanese, produttore di birre artigianali locali, si prepara ad aprire i battenti di questa seconda location per fine luglio o inizio agosto. “Stiamo proseguendo con i lavori di adeguamento - ci spiega Mauro Citterio, uno dei titolari - ancora poche settimane e saremo pronti. Il nostro progetto prevede che la produzione rimanga a Legnano, ma qui a Inveruno si potrà bere ottima birra artigiana, con possibilità di mangiare i nostri menù, qui con l’aggiunta anche della pizzeria. Stile e atmosfera saranno quelli tradizionali che ci hanno fatto apprezzare da tanti giovani e famiglie, mentre per lo spazio ‘teatro’ sono in corso diverse valutazioni e ipotesi che andremo ad approfondire col tempo. In questo momento siamo anche alla ricerca di personale (chi volesse può mandare i curricula ad amministrazione [at] birrificiodilegnano [dot] it)”. La ‘ripresa’ è anche questo: nuovi locali e occasioni di incontro per ragazzi e famiglie, nel territorio.

