'I fili delle fate' fa... storia

L'attività commerciale di Casorezzo è stata premiata dalla Regione Lombardia quale attività storica. Un importante riconoscimenti per una realtà punto di riferimento.

Percorri la via Umberto I e te la ritrovi lì, con il suo vasto campionario di quanto concerne i vestiti, i tessuti, grembiulini per bambini e quant'altro. E' un angolo che profuma non soltanto di vitalità economica e commerciale, cosa già di questi tempi lusinghiera, ma anche di storia. La merceria che già dal suo nome, 'I fili delle fate', apre le porte in modo invitante, di quest'attività storica, ha ora avuto anche il riconoscimento ufficiale. La sua titolare Maria Grazia Castagnola, infatti, ha ricevuto dalla Regione il riconoscimento della sua merceria nel novero delle attività storiche. Storia, dal 1950, da lì ne è passata molta ma è ancora sempre viva e appetibile a tutti i casorezzesi. Alla titolare della merceria sono andate le congratulazioni del Comune per il tramite del sindaco Pierluca Oldani. Il riconoscimento costituisce un indubbio elemento d'orgoglio per un paese di piccole dimensioni che però, negli anni, ha continuato a insistere sulla corda della vitalità produttiva e commerciale con grande impegno e laboriosità. Due dimensioni di cui si sono accorti anche al di fuori del territorio del paese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro