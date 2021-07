Finale al Tennis Inveruno

Più di due settimane di sfide, tre campi e 86 atleti impegnati, fino a quell’ultimo atto, andato in scena l’altro giorno. Tempo di finale, insomma, al ‘ARSI Tennis Club’.

Più di due settimane di sfide, tre campi e 86 atleti impegnati, fino a quell’ultimo atto, andato in scena l’altro giorno. Tempo di finale, insomma, al ‘ARSI Tennis Club’ di Inveruno, per il torneo di tennis nazionale Limitato Categoria 3.1. E ad aggiudicarsi il titolo, allora, è stato Andrea Bernardotti (Ecosport di Pontenuovo), che ha avuto la meglio su Filippo Grassi (Tennis Club Abbiategrasso). “Un ringraziamento per l’organizzazione a Luigi ed Emanuele Ghidoli e Ivan Gaboli - ha detto il presidente di ‘ARSI’, Gianfranco Garavaglia”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro