Aumentano i nuovi italiani

Aumentano i nuovi cittadini italiani nella città di Magenta. Dal primo gennaio di quest’anno, secondo i dati forniti dall’ufficio competente di Palazzo Formenti, sono 107 i neo cittadini italiani, compresi i figli minori conviventi di coloro a cui è stata concessa la cittadinanza. Di questi 8 sono neo diciottenni nati in Italia che hanno fatto richiesta di acquisto della cittadinanza Italiana come stabilito dall’art. 4 della legge n.91/1992. Un trend in deciso aumento rispetto all’anno precedente, naturalmente caratterizzato dalla pandemia. Nel 2020 erano state concesse, nella sola città di Magenta, 92 cittadinanze. Gli ultimi 3 neo italiani hanno giurato la scorsa settimana davanti all’assessora Patrizia Morani. Erano una donna originaria dell’Albania, un uomo dell’Egitto, un uomo del Marocco e un ragazzo anche lui nato in Albania.

