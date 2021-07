Martina verso Tokyo

Per Martina Rabbolini, forza della natura del nuoto e villacortesina 'doc', si prospetta un altro 'magic moment'. Pronta a volare alle Paralimpiadi di Tokyo.

Il suo palmares di successi ha allargato la famiglia: dagli assoluti italiani di Napoli è infatti ritornata con tre ori nei duecento misti, 400 stile libero e 100 rana. Ma , soprattutto, con la qualificazione per le Paralimpiadi di Tokyo in tasca. Per Martina Rabbolini, forza della natura del nuoto e villacortesina 'doc', si prospetta un altro 'magic moment'. Il nuoto e lei, lei e il nuoto. Una passione nata fin dalla più tenera età. E che, con il tempo, è cresciuta fino a diventare un'attività agonistica robusta e densa di grandi soddisfazioni. Sempre fedele a quel motto che regalò una volta ovvero "La vasca della piscina è la mia vita". Adesso, l'11 agosto, Martina volerà nel paese del Sol Levante per cercare di aggiungere alla sua ricca collezione un altro trofeo particolarmente luccicante, l'oro olimpico.

