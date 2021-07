Primo e (unico) incontro

Ieri (lunedì 12 luglio), il primo appuntamento di confronto con il sindaco sulla questione centro culturale islamico di via Friuli. Quattro quelli previsti, ma "Sarà l'unico, visto che solo questi cittadini si sono prenotati per partecipare".

La sala, ovviamente, è quella consiliare. Una quindicina di persone, più o meno, il tempo di sedersi e poi si può cominciare. Il primo, ma come ci tiene a sottolineare il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, "Purtroppo anche l'unico" incontro organizzato per confrontarsi con la popolazione sull'ormai nota questione del centro culturale islamico che sorgerà in via Friuli. "Non ce ne saranno, per ora, infatti, altri, visto che solo questi cittadini hanno risposto alla nostra proposta - spiega - Da una parte, sinceramente, dispiace, perché momenti simili sono importanti per meglio capire ciò che è stato e quello che sarà; dall'altra, però, mi dico pure che forse tutta la preoccupazione, il timore e, in qualche caso, la rabbia verso tale argomento, non è così grande come qualcuno la descrive. Molto probabilmente, la precedente e costante comunicazione che abbiamo fatto fin da subito, ha avuto i suoi effetti e risultati". Quattro, in totale, i giorni previsti: il 12 luglio appunto, quini il 13, 15 e 16 che, però, come detto, non ci saranno. "Sull'appuntamento nella sua specificità - continua - è andato bene. Con i presenti (cittadini e alcuni rappresentanti delle associazioni islamiche locali) c'è stato modo di approfondire determinate tematiche, per meglio comprendere la situazione. Ci si è soffermati, ad esempio, su cos'è un centro culturale islamico, ancora le attività che verranno svolte, fino al luogo dove tale realtà dovrà sorgere, ecc... Ognuno ha avuto la possibilità di porre domande o portare la sua posizione. Da parte nostra, intanto, come Amministrazione comunale, si sta lavorando proprio per provare a trovare soluzioni e creare situazioni dove le associazioni islamiche possano fare il loro e i cittadini abbiano modo di stare bene, senza avere problemi sia dal punto di vista dei parcheggi, della viabilità e via dicendo. In tale direzione, pertanto, ci stiamo muovendo, con la collaborazione di tutti e degli uffici".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro