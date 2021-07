Istantanee di una grande festa

Sono notti magiche... che restano nella memoria di una Nazione come immaginario collettivo, per questo vi chiediamo di mandarci le foto e i video più belli, per uno speciale da condividere insieme (mandateci foto e video a redazione@logosnews.it).

Era ormai quasi mezzanotte, dopo un'altalena di emozioni, il gol rapidissimo dell'Inghilterra, il pareggio di Bonucci,... occasioni che non si concretizzano. Fino alla doppia parata di Gigio Donnarumma. E l'estasi, calcistica ed emozionale che invade l'Italia da nord a sud coinvolgendo tutti. In brevi istanti strade e piazze si popolano di bandiere tricolore con auto e moto che suonano i clacson a festa. Abbracci, così lungamente attesi, ma anche cori e lacrime di gioia.

Sono notti magiche... che restano nella memoria di una Nazione come immaginario collettivo, per questo vi chiediamo di mandarci le foto e i video più belli, per uno speciale da condividere insieme (mandateci foto e video a redazione [at] logosnews [dot] it).

Perchè anche tra dieci, venti o quarant'anni... tutti ricorderemo dove eravamo ieri sera e le emozioni che abbiamo vissuto.

