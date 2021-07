Wembley e Wimbledon: lo sport italiano e una domenica da sogno e dalle grandi emozioni. Da una parte, infatti, il tennista Berrettini, dall'altra la Nazionale di calcio: doppia finale.

Wembley e Wimbledon; Wimbledon e Wembley, beh... metteteli come preferite, alla fine non cambia. "Che domenica bestiale", insomma, mai come oggi canterebbe ancora più forte Fabio Concato, perché quella che stiamo per vivere sarà davvero una giornata che, difficilmente, dimenticheremo. L'Italia nel segno dello sport e della 'doppia vu', come qualcuno l'ha già ribattezzata e, in fondo, altrimenti non avrebbe potuto essere. Da una parte, infatti, ecco il tennista romano Matteo Berrettini (primo italiano della storia) pronto a giocarsi la finale di Wimbledon contro Novak Djokovic, dall'altra, invece, c'è la Nazionale Italiana di calcio del ct Roberto Mancini che sfiderà l'Inghilterra nell'ultimo atto di 'Euro 2020'. Un doppio appuntamento dalle grandi, immense ed eccezionali emozioni. L'azzurro che domina e raggiunge i palcoscenici più importanti, regalando un'estate da sogno ai tanti, tantissimi tifosi e appassionati e al Paese intero.

