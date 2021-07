"Grandissimo Berrettini": è finale a Wimbledon

Grande, anzi grandissimo. Matteo Berrettini ha fatto l'impresa e anche la storia. E' finale a Wimbledon, infatti; lui, primo italiano di sempre a conquistarla e a regalare l'ennesima straordinaria emozione all'Italia dello sport in questa estate davvero magica. Un traguardo che arriva grazie alla vittoria contro il polacco Hubert Hurkacz e che, adesso, proietta, appunto, il tennista romano verso questo importante appuntamento.

