"Chi ha rotto lo specchio, si faccia avanti"

Un rimprovero energico, ma anche un invito fraterno; perché ha fatto un danno a tutta la collettività, ma è in tempo per riparare ammettendo la sua colpa e risarcendo i danni.

Un rimprovero energico, ma anche un invito fraterno; perché ha fatto un danno a tutta la collettività, ma è in tempo per riparare ammettendo la sua colpa e risarcendo i danni. Il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani si rivolge apertamente a colui che, la scorsa notte, ha demolito lo specchio stradale di via Umberto I rischiando così anche di creare rischi per la circolazione stradale in quel punto. "A questo punto - spiega - costui è nella migliore condizione per scegliere che tipo di persona vuole diventare, un adulto capace di assumersi le responsabilità delle proprie azioni oppure restare per sempre un bambino che lancia il sasso e poi nasconde la mano, senza mai crescere nonostante il passare del tempo". Insomma, assumersi le responsabilità di quanto si è compiuto è una scelta di maturità. E, se scegliendo di infischiarsene, prosegue il primo cittadino di Casorezzo, l'autore del danno potrebbe farla franca, decisione di maggiore avvedutezza sarebbe invece "Venire da me e dire semplicemente sono stato io e lo ripago". Insomma, l'alternativa è secca e Oldani conclude perentorio: "A questa persona la mossa". Una presa di posizione, quella del sindaco, che ha suscitato gli apprezzamenti di diversi cittadini.

