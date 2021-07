L’esposizione 'Microcosmo', che inaugura a Villa Brentano con numerose opere inedite, è un viaggio all'interno di realtà misteriose, piccoli mondi e microcosmi.

L’esposizione 'Microcosmo', che inaugura a Villa Brentano con numerose opere inedite, è un viaggio all'interno di realtà misteriose, piccoli mondi e microcosmi di entità e particelle in continuo e armonico movimento. Ricordi, esperienze di vita, realtà, panorami e paesaggi astratti come reminiscenze di memorie vissute dove forme e colori si affrontano e si uniscono per creare un universo cromatico di equilibri, emozioni, movimenti e contrasti alla ricerca di armonie imprevedibili. Inaugurazione, allora, sabato 10 luglio dalle 10 alle 13. Per visitare l’esposizione, aperta fino al 31 luglio, è necessario il passaggio dall’entrata principale della biblioteca di Busto Garolfo e salire al primo piano, presso lo spazio espositivo di Villa Brentano, via Magenta 25 (orari: da martedì a venerdì dalle 15 alle 18. Il sabato ingresso su prenotazione scrivendo all’indirizzo mail segreteria [at] independentartists [dot] eu).

