Ultimo intervento all'organo della chiesa

Ultimo intervento per l'organo della chiesa Parrocchiale di Vanzaghello. "Già qualche anno fa erano stati fatti alcuni lavori, ma oggi se ne rendono necessari di nuovi".

Ultimo intervento per l'organo della chiesa Parrocchiale di Vanzaghello. "Già qualche anno fa erano stati fatti alcuni lavori, ma oggi se ne rendono necessari di nuovi, per poter, poi, averlo in tutto il suo splendore ed efficiente come dopo il restauro integrale di fine anni '90 - scrivono su 'Il Mantice', l'informatore della Parrocchia - Sono previsti, quindi, interventi per almeno 4-5 mesi, svolti tra laboratorio e direttamente in chiesa. Mentre per quanto riguarda, è di circa 25.000 euro. Una cifra sicuramente importante, visto anche il periodo delicato che stiamo affrontando, ma siamo certi che la generosità della gente non mancherà neanche in questa occasione. Vorremmo per il momento iniziare a ringraziare la Fondazione Ticino Olona che, a seguito di un bando a cui abbiamo partecipato, ha stanziato la somma di 6 mila euro a tale scopo. Per tutti coloro che volessero, invece, contribuire al restauro possono farlo attraverso una donazione direttamente in parrocchia oppure tramite il codice iban IT94L0306909606100000017774".

