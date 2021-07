Riscaldamento con la Carrà

Per ricordare Raffaella Carrà, la regina della televisione scomparsa nelle scorse ore, nel riscaldamento prima di Italia-Spagna, la sua canzone 'A far l'amore comincia tu'.

Amava il calcio ed era una grande tifosa della Nazionale, Raffaella Carrà, vera e propria regina della televisione italiana morta nelle scorse ore all’età di 78 anni. Per omaggiarla, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna (stasera, martedì 6 luglio) ‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate. “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – dichiara il presidente Gabriele Gravina - donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro