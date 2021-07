Il saluto a don William

Il suo è qualcosa di più di un saluto rituale. Quello del sindaco di Nerviano, Massimo Cozzi, a don William Maggioni, parroco della chiesa di San Fermo in procinto di trasferirsi a settembre alla guida della comunità Madonna di Lourdes.

Il suo è qualcosa di più di un saluto rituale. Quello del sindaco di Nerviano, Massimo Cozzi, a don William Maggioni, parroco della chiesa di San Fermo in procinto di trasferirsi a settembre alla guida della comunità Madonna di Lourdes tra Limido Comasco e Fenegrò, nella bassa Comasca, è l'omaggio partecipe e deferente di un amico a un amico. "Esprimo grandissimo dispiacere - scrive il primo cittadino - per il cambio di parrocchia di don William che da settembre lascerà il nostro Comune; in questi anni da sindaco ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere una persona umile, capace e sempre disponibile, quando mi ha telefonato per dirmelo sono rimasto veramente male perché come comunità, in primis Sant'Ilario, Garbatola e Villanova, perdiamo tantissimo". Cozzi conclude riservando "Grandissima stima e gli auguri per la nuova missione che l'aspetta". E, in cuor suo, coltiva un pensiero che ben difficilmente si potrà concretizzare in realtà: "So che chi ha preso questa decisione magari ci ripensa e torna sui suoi passi, sarei il primo a esserne contento". Ma il trasferimento è ormai definitivo.

